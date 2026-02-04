Concert Irlandais Saint Patrick Haguenau

Concert Irlandais Saint Patrick

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez fêter la Saint Patrick avec Couleur Coton le samedi 14 mars à 20h dans leur salle à Haguenau.

Accueil à partir de 19h Restauration et boissons sur place. (knack, gâteau fait maison, bière traditionnelle, guiness et autres boissons)

Boutique céramique ouverte à partir de 19h avec les déco de Pâques, les lutins et les cocons.

Tarif préférentiel de 12€

Sur place dans la limite des places disponibles 15€

Gratuit pour les enfants leur présence est à nous signaler par téléphone, sms, mail…

Placement libre non remboursable .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

English :

Come and celebrate Saint Patrick’s Day with Couleur Coton on Saturday March 14 at 8pm in their Haguenau venue.

