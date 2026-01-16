CONCERT IRLANDAIS SOUL KILT

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soul Kilt est un groupe composé de musiciens confirmés, qui propose un répertoire de musique irlandaise traditionnelle interprété avec des instruments typiques.

Soul Kilt est un groupe composé de musiciens confirmés, qui propose un répertoire de musique irlandaise traditionnelle interprété avec des instruments typiques violon, cistre, guitare, bodhrán, flûte et cornemuse. À cette instrumentation authentique s’ajoute désormais une batterie percutante, qui insuffle une dynamique plus rock.

Les voix chaleureuses d’Émilie et de Gerry apportent, quant à elles, émotion, humour et complicité à chaque performance, créant une atmosphère à la fois joyeuse et sincère.

Soul Kilt sera accompagné par Emilie de l’association Celtic Tap 31 qui proposera des initiations de danse au public.

Buvette sur place.

Tout public 12€ plein tarif 6€ tarif réduit Gratuit pour les moins de 16 ans.

Billetterie auprès du service culturel. 6 .

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soul Kilt is a group made up of experienced musicians, offering a repertoire of traditional Irish music performed on typical instruments.

L’événement CONCERT IRLANDAIS SOUL KILT Fonsorbes a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE