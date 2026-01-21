Concert Irmàos Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Irmàos Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 6 février 2026.
Concert Irmàos
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 23:30:00
Date(s) :
2026-02-06
Dîner-concert avec Irmàos Camille et Paul Dumont, chansons du monde. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Irmàos
L’événement Concert Irmàos Genêts a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts