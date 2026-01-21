Concert Irmàos Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Irmàos Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 6 février 2026.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 23:30:00

2026-02-06

Dîner-concert avec Irmàos Camille et Paul Dumont, chansons du monde. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

