Concert Ironic Twist Blues Band place Amiral Dupont Rochefort
Concert Ironic Twist Blues Band place Amiral Dupont Rochefort samedi 27 juin 2026.
Rochefort
Concert Ironic Twist Blues Band
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Inspiré par les légendes du blues et du blues-rock, Ironic Twist Blues Band propose un répertoire mêlant compositions et reprises. Entre groove, énergie et solos de guitare expressifs, le groupe offre une expérience blues authentique et généreuse.
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Concert Ironic Twist Blues Band
Inspiré par les légendes du blues et du blues-rock, Ironic Twist Blues Band propose un répertoire mêlant compositions et reprises. Entre groove, énergie et solos de guitare expressifs, le groupe offre une expérience blues authentique et généreuse.
L’événement Concert Ironic Twist Blues Band Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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