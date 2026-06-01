Concert Ironic Twist Blues Band place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

Concert Ironic Twist Blues Band

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Inspiré par les légendes du blues et du blues-rock, Ironic Twist Blues Band propose un répertoire mêlant compositions et reprises. Entre groove, énergie et solos de guitare expressifs, le groupe offre une expérience blues authentique et généreuse.

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert Ironic Twist Blues Band

Inspiré par les légendes du blues et du blues-rock, Ironic Twist Blues Band propose un répertoire mêlant compositions et reprises. Entre groove, énergie et solos de guitare expressifs, le groupe offre une expérience blues authentique et généreuse.

L’événement Concert Ironic Twist Blues Band Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan