Concert Isabella Leonarda à l’Eglise Notre-Dame de Vitré Eglise Notre-Dame Vitré

Eglise Notre-Dame 1 Place Notre Dame Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dimanche 28 septembre 2025, à 17h à l’Eglise Notre-Dame de Vitré (35)

Concert Isabella Leonarda, une grande compositrice dans l’Italie du XVIIe siècle, par l’enesemble La Menestraudie, ensemble de Musique Ancienne instrumentale et vocale.

Entrée libre .

Eglise Notre-Dame 1 Place Notre Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

