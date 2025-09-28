Concert Isabella Leonarda à l’Eglise Notre-Dame de Vitré Eglise Notre-Dame Vitré
Eglise Notre-Dame 1 Place Notre Dame Vitré Ille-et-Vilaine
Dimanche 28 septembre 2025, à 17h à l’Eglise Notre-Dame de Vitré (35)
Concert Isabella Leonarda, une grande compositrice dans l’Italie du XVIIe siècle, par l’enesemble La Menestraudie, ensemble de Musique Ancienne instrumentale et vocale.
Entrée libre .
