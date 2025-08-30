Concert Isabelle Payen Quartet Quetteville
Concert Isabelle Payen Quartet Quetteville samedi 30 août 2025.
Concert Isabelle Payen Quartet
Église Saint-Laurent Quetteville Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-08-30 20:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Jazz et chansons françaises
Les musicales de Quetteville organise à l’Église Saint-Laurent de Quetteville un concert avec Isabelle Payen Quartet avec
Philippe Carment au piano
– Paul Carment à la contrebasse
– Julien Ecrepont à la trompette
Participation libre .
Église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68
English : Concert Isabelle Payen Quartet
Jazz and French songs
German : Concert Isabelle Payen Quartet
Jazz und französische Chansons
Italiano :
Canzoni jazz e francesi
Espanol :
Jazz y canciones francesas
