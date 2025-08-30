Concert Isabelle Payen Quartet Quetteville

Concert Isabelle Payen Quartet Quetteville samedi 30 août 2025.

Concert Isabelle Payen Quartet

Église Saint-Laurent Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Jazz et chansons françaises

Les musicales de Quetteville organise à l’Église Saint-Laurent de Quetteville un concert avec Isabelle Payen Quartet avec

Philippe Carment au piano

– Paul Carment à la contrebasse

– Julien Ecrepont à la trompette

Participation libre .

Église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68

English : Concert Isabelle Payen Quartet

Jazz and French songs

German : Concert Isabelle Payen Quartet

Jazz und französische Chansons

Italiano :

Canzoni jazz e francesi

Espanol :

Jazz y canciones francesas

L’événement Concert Isabelle Payen Quartet Quetteville a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Honfleur-Beuzeville