Concert Isaiah Collier Le Volcan Le Havre

Concert Isaiah Collier

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Coltrane Centennial

Son admiration sans borne pour John Coltrane méritait bien un hommage en bonne et due forme, passionné, reconnaissant, spirituel et foisonnant, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Dans la lignée de son quadruple album célébrant le saxophoniste le plus influent de la scène jazz américaine de la seconde moitié du XXe siècle, Isaiah Collier affirme l’héritage de cet avant-gardiste notoire flirtant avec le free jazz, grand explorateur de sons devant l’éternel, roi de l’improvisation qui a renouvelé à jamais la pratique même de son instrument. Dans la lignée de son mentor, libre et engagé, le saxophoniste multi-instrumentiste originaire de Chicago n’oublie pas ses racines et influences, mais il aime le groove et porte en lui le souffle de l’avenir. En compagnie du haut du panier de la galaxie jazz, il nous livre un concert frénétique et ardent. S’il l’écoute de là-haut, le compositeur de A Love Supreme vibre sûrement à l’unisson.

Durée 1h25

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Concert Isaiah Collier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Isaiah Collier Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie