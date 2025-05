Concert Isegoria – La Grande-Fosse, 17 mai 2025 20:00, La Grande-Fosse.

Vosges

Concert Isegoria Eglise La Grande-Fosse Vosges

Tarif : 0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

L’association Grande Fosse Café vous propose un concert de la Chorale Isegoria, compositeurs du 20ème siècle, à l’église. L’entrée est libre.Adultes

0 EUR.

Eglise

La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est +33 6 89 09 17 92 grandefossecafe@yahoo.fr

English :

The Grande Fosse Café association invites you to a concert by the Isegoria choir, featuring 20th-century composers, at the church. Admission is free.

German :

Der Verein Grande Fosse Café bietet Ihnen ein Konzert des Chors Isegoria, Komponisten des 20. Jahrhunderts, in der Kirche an. Der Eintritt ist frei.

Italiano :

L’associazione Grande Fosse Café vi invita a un concerto del coro Isegoria, con compositori del XX secolo, nella chiesa. L’ingresso è libero.

Espanol :

La asociación Grande Fosse Café le invita a un concierto del coro Isegoria, con compositores del siglo XX, en la iglesia. La entrada es gratuita.

L’événement Concert Isegoria La Grande-Fosse a été mis à jour le 2025-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES