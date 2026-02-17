Concert ISHA et Limsa d’Aulnay La BAM Metz

Concert ISHA et Limsa d’Aulnay

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, ISHA et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de belles carrières solos.

S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur Starting Block (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration. Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featurings et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, album sorti le 1er décembre 2023.Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites. Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec un nouveau show à partir de la rentrée 2025.Tout public

Both rappers for many years, ISHA and Limsa d’Aulnay have successful solo careers to their credit.

Although they have known each other for a long time, it was on Starting Block (released in 2020 on Limsa’s Logique Part.2) that their first collaboration took place. Born in the same year, the two artists share many of the same influences, musical desires and artistic vision. The success of their featurings and their growing friendship led to the desire to make a joint mixtape, which a few months later was transformed into Bitume Caviar, an album released on December 1, 2023. This 13-track project is characterized by the blending of their sense of formula and melody, in an unparalleled complementarity. Between the blues of a repentant thug and the life of a thirtysomething, Bitume Caviar plunges us into the daily lives of these two outstanding rappers. A year after the project’s release, and buoyed by a first sold-out tour, they return to the stage with a new show starting in September 2025.

