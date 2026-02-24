Concert Isha & Limsa d’Aulnay + Sti Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert Isha & Limsa d’Aulnay + Sti Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 28 mars 2026.
Concert Isha & Limsa d’Aulnay + Sti
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Isha X Limsa D’Aulnay rap
Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur Starting Block qu’a lieu leur première collaboration. Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, album sorti en 2023. Ce projet de 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, l’album nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.
Sti rap
Rappeur, auteur, compositeur mais aussi ingénieur son, Sti est un artiste complet ! Il fait ses armes au sein du collectif 75e Session, tout en restant proche d’artistes tels que Sheldon, Limsa d’Aulnay, PLK ou Georgio. Après plusieurs singles et sa trilogie retrodrill ,il sort en 2025 BOOTLEG avec le rappeur et producteur belge Jeanjass. Son premier album arrive très vite !
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
