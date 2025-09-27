CONCERT ISKERA Le Burgaud

CONCERT ISKERA

CONCERT ISKERA Le Burgaud samedi 27 septembre 2025.

CONCERT ISKERA

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Profitez d'un concert de rock du groupe « Iskera » au Café du Burgaud !
Iskera c'est le récit musical d'une princesse méduse qui quitte son royaume pour vivre la vie qu'elle a choisie. En termes de compositions, je m'inspire de différents styles (musique classique , jazz, musique de film) avec des artistes comme Maurice Ravel, Tigran Hamasyan ou Joe Hisaishi.

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47  burgaud31@gmail.com

English :

Enjoy a rock concert by the band « Iskera » at the Café du Burgaud!

German :

Genießen Sie ein Rockkonzert der Band « Iskera » im Café du Burgaud!

Italiano :

Godetevi il concerto rock del gruppo « Iskera » al Café du Burgaud!

Espanol :

¡Disfrute de un concierto de rock del grupo « Iskera » en el Café du Burgaud!

