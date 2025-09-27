CONCERT ISKERA Le Burgaud
CONCERT ISKERA Le Burgaud samedi 27 septembre 2025.
CONCERT ISKERA
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Profitez d’un concert de rock du groupe « Iskera » au Café du Burgaud !
Iskera c’est le récit musical d’une princesse méduse qui quitte son royaume pour vivre la vie qu’elle a choisie. En termes de compositions, je m’inspire de différents styles (musique classique , jazz, musique de film) avec des artistes comme Maurice Ravel, Tigran Hamasyan ou Joe Hisaishi. 5 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com
English :
Enjoy a rock concert by the band « Iskera » at the Café du Burgaud!
German :
Genießen Sie ein Rockkonzert der Band « Iskera » im Café du Burgaud!
Italiano :
Godetevi il concerto rock del gruppo « Iskera » al Café du Burgaud!
Espanol :
¡Disfrute de un concierto de rock del grupo « Iskera » en el Café du Burgaud!
