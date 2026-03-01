Concert Iskis aux Carmélites Chapelle des Carmélites Ploërmel

Concert Iskis aux Carmélites

Chapelle des Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

C’est en arrivant sur le sol rennais que le groupe Iskis se forme. Ces quatre jeunes musiciens font le pari de vous proposer un large répertoire traditionnel composé d’airs à danser, avec un métissage original de leurs inspirations personnelles. C’est en passant par le Trégor, la Haute-Bretagne et le pays Vannetais qu’Iskis vous fera voyager sur l’aire culturelle bretonne avec envie et énergie.

A 20h30. Sur réservation sur le site de la ville de Ploërmel. .

Chapelle des Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Concert Iskis aux Carmélites Ploërmel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande