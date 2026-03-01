Concert Iskis aux Carmélites Chapelle des Carmélites Ploërmel
Concert Iskis aux Carmélites Chapelle des Carmélites Ploërmel vendredi 27 mars 2026.
Concert Iskis aux Carmélites
Chapelle des Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
C’est en arrivant sur le sol rennais que le groupe Iskis se forme. Ces quatre jeunes musiciens font le pari de vous proposer un large répertoire traditionnel composé d’airs à danser, avec un métissage original de leurs inspirations personnelles. C’est en passant par le Trégor, la Haute-Bretagne et le pays Vannetais qu’Iskis vous fera voyager sur l’aire culturelle bretonne avec envie et énergie.
A 20h30. Sur réservation sur le site de la ville de Ploërmel. .
Chapelle des Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Iskis aux Carmélites Ploërmel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Salon de l’habitat salle des fêtes Ploërmel 28 mars 2026
- Journées Européennes des Métiers d’art à la micro-folie Chapelle des carmélites Ploërmel 10 avril 2026
- Fête du végétal Troc aux plantes boulevard des Carmes Ploërmel 18 avril 2026
- Exposition de voitures anciennes d’avril Ploërmel 19 avril 2026
- Fête du végétal Ploërmel 19 avril 2026