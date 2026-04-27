Rosheim

Concert Istrati & The Balkan Quest

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Une formation énergique qui mêle influences balkaniques et sonorités festives dans une interprétation riche en polyphonies et en instruments, entre traditions et fusion moderne.

Un brass band serbe, un orchestre à cordes roumain, une boîte de nuit en Grèce dans les années 70 ? Istrati, c’est un peu de tout ça, habilement mêlé par le son des polyphonies, des violon, accordéon, guitare, trompette, tuba et de la batterie ! Ces cinq musicien·nes explorent avec leurs influences multiples ce que peut être la musique des Balkans, les racines dans les fêtes millénaires et les cîmes dans une fusion inattendue et jubilatoire. A l’image de son homonyme écrivain, Istrati est un projet baroudeur et passionné, qui n’a pas peur des frontières !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

An energetic group that blends Balkan influences and festive sounds in a performance rich in polyphony and instruments, between tradition and modern fusion.

L’événement Concert Istrati & The Balkan Quest Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile