Concert Italo Disco Bloom Ritmo Fatale Bliiida Metz

Boss du label incontournable Ritmo Fatale, Kendal est le maître de la séduction synthétique . Ses sets fusionnent Italo-Disco, EBM et Trance pour créer une euphorie pure, quelque part entre nostalgie des années 80 et futurisme. Auteur de véritables hymnes comme Techno Positivo ou Come to Me, il enchaîne les dates sold-out à Paris (notamment lors de sa résidence à La Machine) et les performances marquantes en Europe (Boiler Room, Arte Concert). Préparez-vous à une alchimie magnétique sur le dancefloor.

Nourrie par le post-punk et la New Wave, Belaria s’impose aujourd’hui avec des sets intenses mêlant EBM, Italo-Disco et Techno. Une identité sonore affirmée par des sorties remarquées sur RAW ou Ritmo

Fatale, qui l’a propulsée de Rinse France aux plus grands festivals (Dour, Paléo) jusqu’à des B2B avec Laurent Garnier.

Food Truck by Flau's Food Truck (homemade burgers & wraps) et Flash Tatoo (2 artistes) seront présents sur place.

15

Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Boss of the essential Ritmo Fatale label, Kendal is the master of synthetic seduction . His sets fuse Italo-Disco, EBM and Trance to create pure euphoria, somewhere between 80s nostalgia and futurism. Author of true anthems such as Techno Positivo and Come to Me, he has been selling out dates in Paris (notably during his residency at La Machine) and putting on outstanding performances across Europe (Boiler Room, Arte Concert). Get ready for magnetic alchemy on the dancefloor.

Nurtured by post-punk and New Wave, Belaria is now making a name for herself with intense sets mixing EBM, Italo-Disco and Techno. A sound identity affirmed by notable releases on RAW and Ritmo

Fatale, which has propelled her from Rinse France to the biggest festivals (Dour, Paléo) and B2B with Laurent Garnier.

Food Truck by Flau’s Food Truck (homemade burgers & wraps) and Flash Tatoo (2 artists) will be on hand.

