Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Louis Chaumot

Informations pratiques

Chaumot

Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les États-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Concert de Charlotte Maclet, violon. .

Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Chaumot a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais