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AGENDA · Chaumot

Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Louis Chaumot

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Louis · Chaumot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Saint-Louis
Adresse
Rue Louise Thénard
Ville
89500 Chaumot
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chaumot

Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les États-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Concert de Charlotte Maclet, violon.   .

Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Chaumot a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais

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