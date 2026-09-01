Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Louis Chaumot
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Louis · Chaumot
Informations pratiques
Chaumot
Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine
Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les États-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Concert de Charlotte Maclet, violon. .
Église Saint-Louis Rue Louise Thénard Chaumot 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Chaumot a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais