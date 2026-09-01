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Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Lavoir Domats

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir · Domats

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lavoir
Adresse
6 Place de l'Église
Ville
89150 Domats
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Domats

Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

Lavoir 6 Place de l’Église Domats Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les États-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Concert de Charlotte Maclet, violon.   .

Lavoir 6 Place de l’Église Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Concert itinérant – Journées Européennes du Patrimoine Domats a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais

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