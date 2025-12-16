Concert itinérant, Ma Région Virtuose Contest
Concert itinérant, Ma Région Virtuose Contest samedi 17 janvier 2026.
Concert itinérant, Ma Région Virtuose
20 Bis Rue Principale Contest Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17 19:45:00
Date(s) :
2026-01-17
Scène itinérante le 17 Janvier à Contest, par Ma Région Virtuose
Ma Région Virtuose est un festival de musique classique organisé par la Région des Pays de la Loire.
Il a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, en proposant des formats innovants et des lieux inattendus, avec une tarification modeste, de 2 € à 12 € et de nombreux concerts gratuits.
En 2026, Ma Région Virtuose revient avec une ambition réaffirmée pour sa 3e édition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens, dans les salles de concert le week-end du 23 au 25 janvier, comme dans les lieux du quotidien dès le début du mois de janvier.
Aussi, cette année, ce n’est pas un mais deux camions-scènes qui prendront la route le 9 janvier à travers la région. Ces scènes itinérantes de 40 et 90 places, offriront aux habitants un moment d’intimité musicale, à deux pas de chez eux.
Principales infos
– 45 minutes
– moins de 18 ans avec un parent ou un tuteur légal
– En personne
– Stationnement gratuit
– Ouverture des portes à 18:30 .
20 Bis Rue Principale Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Touring stage January 17 in Contest, by Ma Région Virtuose
L’événement Concert itinérant, Ma Région Virtuose Contest a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Mayenne Co