Concert itinérant, Ma Région Virtuose

20 Bis Rue Principale Contest Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 19:45:00

Date(s) :

2026-01-17

Scène itinérante le 17 Janvier à Contest, par Ma Région Virtuose

Ma Région Virtuose est un festival de musique classique organisé par la Région des Pays de la Loire.

Il a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, en proposant des formats innovants et des lieux inattendus, avec une tarification modeste, de 2 € à 12 € et de nombreux concerts gratuits.

En 2026, Ma Région Virtuose revient avec une ambition réaffirmée pour sa 3e édition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens, dans les salles de concert le week-end du 23 au 25 janvier, comme dans les lieux du quotidien dès le début du mois de janvier.

Aussi, cette année, ce n’est pas un mais deux camions-scènes qui prendront la route le 9 janvier à travers la région. Ces scènes itinérantes de 40 et 90 places, offriront aux habitants un moment d’intimité musicale, à deux pas de chez eux.

Principales infos

– 45 minutes

– moins de 18 ans avec un parent ou un tuteur légal

– En personne

– Stationnement gratuit

– Ouverture des portes à 18:30 .

20 Bis Rue Principale Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Touring stage January 17 in Contest, by Ma Région Virtuose

L’événement Concert itinérant, Ma Région Virtuose Contest a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Mayenne Co