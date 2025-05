CONCERT IVAN TELEFUNKEN – Clara-Villerach, 29 mai 2025 18:30, Clara-Villerach.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-29 18:30:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Rasez la barbe de votre coeur avec Ivan Telefunken (rock somnambule)!

Petit set à 18h30 et concert à 21h

Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 81 66 94

English :

Shave the beard off your heart with Ivan Telefunken (sleepwalking rock)!

Short set at 6.30pm, concert at 9pm

German :

Rasieren Sie den Bart Ihres Herzens mit Ivan Telefunken (Somnambul Rock)!

Kleines Set um 18:30 Uhr und Konzert um 21:00 Uhr

Italiano :

Rasatevi la barba dal cuore con Ivan Telefunken (rock sonnambulo)!

Breve set alle 18.30 e concerto alle 21.00

Espanol :

¡Afeita la barba de tu corazón con Ivan Telefunken (rock sonámbulo)!

Breve set a las 18.30 y concierto a las 21.00

