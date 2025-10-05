Concert Izbãn La Crèche
Route de Mougon La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-05
Concert organisé par l’association Happy Dream. Après avoir participé à La Star Academy , Izbãn vous propose un show exceptionnel, accompagné de 10 danseuses sur scènes !
Un mélange explosif de chansons actuelles et de grands classiques comme Jean-Jacques Goldman, et un final magique avec 100 choristes ! .
Route de Mougon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
