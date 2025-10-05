Concert Izbãn La Crèche

Concert Izbãn La Crèche dimanche 5 octobre 2025.

Concert Izbãn

Route de Mougon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Concert organisé par l’association Happy Dream. Après avoir participé à La Star Academy , Izbãn vous propose un show exceptionnel, accompagné de 10 danseuses sur scènes !
Un mélange explosif de chansons actuelles et de grands classiques comme Jean-Jacques Goldman, et un final magique avec 100 choristes !   .

Route de Mougon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

