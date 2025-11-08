Concert Izo Fitzroy et Liza Mauzole Centre culturel Le Family Landerneau

Concert Izo Fitzroy et Liza Mauzole

Centre culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Puissante et émouvante, Izo Fitzroy est aujourd’hui l’une des voix les plus enthousiasmantes de la soul moderne mondiale.

Une voix qu’Izo FitzRoy utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples le gospel en premier lieu, mais aussi le funk, la soul, le R&B et même le rock. Rien d’étonnant pour celle qui a été bercée par les disques d’Aretha Franklin, James Brown et des Stones, et dont le groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse.

Accompagnée sur scène par trois choristes et un guitare-basse-batterie-piano des plus généreux, la chanteuse londonienne emporte absolument tout sur son passage. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

En première partie, Liza Mauzole vous invite à découvrir son univers riche et vibrant, entre folk, pop et néo soul. .

