Concert Izo Fitzroy Vitré

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Concert d’Izo Fitzroy A Good Woman à la salle Le Théâtre de Vitré le samedi 7 février à 20h30.

La magnétique chanteuse auteure-compositrice-interprète et pianiste londonienne s’arrête à Vitré accompagnée de ses choristes et musiciens pour un concert exceptionnel.

Rare en France, Izo FitzRoy est l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise. Une voix chaude, enveloppante et irrésistible alternant puissance et douceur qu’elle utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples.

Défiant les genres, elle mêle sa soul au gospel, au funk, au jazz et au rhythm’ n’ blues avec toujours la même intensité.

Tout public.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

