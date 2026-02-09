Concert Izuba Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Izuba

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Izuba, groupe de Blues africain, Groove Afro-Acoustik original. Suite à leurs pérégrinations en terres africaines, les membres du groupe ont mis au point un répertoire de chansons françaises aux sur un fond de Blues teinté de soleil, véritable invitation au voyage, avec Thomas (guitare/chant, Alex (harmonica/chœurs) et Bruce (cajon/chœurs) .

