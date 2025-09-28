Concert J. Offenbach E. Zola Clérivaux Châtillon-Saint-Jean
Concert J. Offenbach E. Zola
Clérivaux Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Venez nombreux pour découvrir les œuvres de J. Offenbach et de E. Zola avec également les Fables de la Fontaine, les mélodies des contes d’Hoffmann, Orphées aux enfers, la Péricole, arabesques pour piano, fantaisies pour violoncelle et textes d’E. Zola !
Clérivaux Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 53 lettre.gillons@gmail.com
English :
Come one, come all to discover the works of J. Offenbach and E. Zola, including the Fables de la Fontaine, melodies from the Tales of Hoffmann, Orphées aux enfers, la Péricole, arabesques for piano, fantasias for cello and texts by E. Zola!
German :
Kommen Sie zahlreich, um die Werke von J. Offenbach und E. Zola zu entdecken, darunter auch die Fables de la Fontaine, die Melodien aus Hoffmanns Erzählungen, Orphées aux enfers, La Péricole, Arabesques für Klavier, Fantasien für Cello und Texte von E. Zola!
Italiano :
Venite tutti a scoprire le opere di J. Offenbach e E. Zola, tra cui le Favole della Fontaine, le melodie dei Racconti di Hoffmann, Orphées aux enfers, la Péricole, gli arabeschi per pianoforte, le fantasie per violoncello e i testi di E. Zola!
Espanol :
Vengan todos a descubrir las obras de J. Offenbach y E. Zola: las Fábulas de la Fontaine, melodías de los Cuentos de Hoffmann, Orphées aux enfers, la Péricole, arabescos para piano, fantasías para violonchelo y textos de E. Zola
