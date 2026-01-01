Concert Jaafar ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Jaafar

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Poésie urbaine

Mehdi Jaafar de son nom de scène Jaafar est un artiste originaire du Vexin Français. Influencé par le hip hop new-yorkais des années 90, il débute sa plongé musicale en 1989 avec les émissions de radio Nova (Deesnasty, Lionel D) et la découverte de la scène rap de cette période. NTM, IAM, Les Littles MCs et MC Solaar ont été ses premiers professeurs en matière d’écriture et c’est après l’analyse des structures de leurs textes que naissent ses premières phrases. En 2018, Jaafar repart sur un projet hip-hop influencé par son parcours de vie.

L’esthétisme mêlant world musique, rap, slam et chant accompagné par une formation électro-acoustique naît et porte le nom Arc-en-ciel . Il est la rencontre entre différents thèmes, points de vue, musiques et humeurs et transmet par ses couleurs un bouquet de création musicale et visuel.

Pour ce nouveau projet, il s’entoure de musiciens venus de la pop et du classique, notamment d’un trio de cordes. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie

