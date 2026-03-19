Concert JACAM avec les élèves en Spécialité Musique et Terminale Option au SILEX Le club du Silex Auxerre

Concert JACAM avec les élèves en Spécialité Musique et Terminale Option au SILEX

Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Les élèves de Première et Terminale Spécialité Musique et de Terminale Option Facultative du Lycée Jacques Amyot sont très heureux d’avoir l’opportunité de se produire à nouveau sur la scène du Club du Silex pour restituer le fruit de leur travail conduit en classe depuis le début de l’année scolaire. Fiers de pouvoir présenter leurs projets d’interprétation, d’arrangement et même de création, ils comptent sur un public nombreux pour les soutenir et les encourager dans cette expérience qui, pour certains d’entre eux, sera une grande première !

Projet encadré par Pierre Jean CARREL ( professeur de musique au lycée Jacques Amyot)

Venez nombreux dès 18h! .

Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert JACAM avec les élèves en Spécialité Musique et Terminale Option au SILEX

L’événement Concert JACAM avec les élèves en Spécialité Musique et Terminale Option au SILEX Auxerre a été mis à jour le 2026-03-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)