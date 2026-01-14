Concert Jacques Boulan 5Tet Place Guibert La Ciotat

Concert Jacques Boulan 5Tet

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 19h. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

La célèbre formation quintet de Jacques Boulan pratique un jazz dans la plus pure tradition de la Nouvelle Orléans des années 30 dont le maître mot est le swing.

De Louis Armstrong à Kid Ory en passant par Sidney Bechet jusqu’à Duke Ellington, les musiciens de ce groupe vous proposent un parcours original à travers les plus grands standards du jazz de cette époque.

Vous allez vibrer à l’unisson avec les meilleurs musiciens de ce courant aux sources du jazz Jacques Boulan (trompette et chant), Jean-Marc Ternois (trombone), Stéphane Mondésir (piano), Guy Mornand (contrebasse) et Claude Malet (batterie). .

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

Jacques Boulan’s famous quintet plays jazz in the purest tradition of 1930s New Orleans, where swing is the watchword.

