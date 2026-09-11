Concert : Jacquet de La Guerre, portrait d’une pionnière, Aître de Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Concert : Jacquet de La Guerre, portrait d’une pionnière Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Aître de Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Enfant prodige, musicienne admirée de Louis XIV, Élisabeth Jacquet de La Guerre est l’une des rares femmes de son temps à s’imposer comme compositrice. Son œuvre, d’une richesse remarquable, témoigne d’une personnalité artistique libre, inventive et profondément expressive. Entre éclat instrumental et éloquence de la voix, ce concert propose un voyage au cœur de son univers. Sonates, pièces de clavecin et cantates se répondent pour dessiner le portrait d’une femme qui, par son talent et son audace, a ouvert un chemin encore peu emprunté à son époque.

– Le Poème Harmonique –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Aître de Saint-Maclou 186 Rue Martainville, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235524821 https://www.aitresaintmaclou.fr [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Au XIVe siècle, l’Europe est touchée par une crise démographique en lien avec la guerre, la famine et la peste. Rouen est lourdement impactée et doit créer un nouveau cimetière : l’aître Saint-Maclou.

De 1661 à 2014, l’aître Saint-Maclou prend une nouvelle vocation tournée vers l’éducation : école pour jeunes garçons, puis de jeunes filles, école des beaux-arts… Pendant plus de 120 ans, les activités scolaires et funéraires vont même se côtoyer.

En 2016, l’opération de restauration lancée par la Métropole Rouen Normandie est sans précédent dans l’histoire du monument. Aujourd’hui l’aître Saint-Maclou accueille plusieurs résidents autour de la culture, l’artisanat d’art et la gastronomie et propose de nombreux évènements et animations dans sa cour. En métro : station Théâtre des Arts. En bus : T1, T2, T3 – station Cathédrale. F1 et ligne 6 – station Saint-Nicolas.

Enfant prodige, musicienne admirée de Louis XIV, Élisabeth Jacquet de La Guerre est l’une des rares femmes de son temps à s’imposer comme compositrice. Son œuvre, d’une richesse remarquable, témoigne…

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