Concert Jad Wio + Charles de Goal (Post punk et glam) La Loco Quimperlé

Concert Jad Wio + Charles de Goal (Post punk et glam)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 02:00:00

Date(s) :

2026-02-21

JAD WIO

Légende vivante du New Wave Made In France des années 90 mené par le charismatique Denis Bortek, le groupe a ressorti sa légendaire boîte à rythmes TR-707, son clavier analogique SH-101 et en a profité pour dépoussiérer de surprenants instruments comme des ondes Martenot, de grands orgues ou encore de la flûte traversière pour leur toute dernière galette. Entre glam rock, rock gothique, électro rock et Batcave, c’est un voyage onirique et décalé que Jad Wio va nous envoyer à mach 3 en ce mois frileux de février !

CHARLES DE GOAL

Les iconoclastes du punk rock Français Charles de Goal assureront la première partie !



Une soirée placée sous le signe du post punk et du glam ! Qui dit mieux ?!!! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

