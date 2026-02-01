Concert Jaligny-sur-Besbre

Concert

Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 00:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Concert organisé par Matras-sur-terre.

Les artistes Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.

Bar et buvette sur place

Foodtruck L’Allier des Ch’tis

Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes matras.sur.terre@gmail.com

English :

Concert organized by Matras-sur-terre.

Artists: Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.

Bar and refreshments on site

L’Allier des Ch’tis foodtruck

