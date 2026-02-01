Concert Jaligny-sur-Besbre
Concert Jaligny-sur-Besbre samedi 28 février 2026.
Concert
Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-28
Concert organisé par Matras-sur-terre.
Les artistes Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.
Bar et buvette sur place
Foodtruck L’Allier des Ch’tis
Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes matras.sur.terre@gmail.com
English :
Concert organized by Matras-sur-terre.
Artists: Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.
Bar and refreshments on site
L’Allier des Ch’tis foodtruck
L’événement Concert Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire