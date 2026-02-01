Concert Jaligny-sur-Besbre

Concert Jaligny-sur-Besbre samedi 28 février 2026.

Concert

Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Concert organisé par Matras-sur-terre.
Les artistes Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.
Bar et buvette sur place
Foodtruck L’Allier des Ch’tis
Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   matras.sur.terre@gmail.com

English :

Concert organized by Matras-sur-terre.
Artists: Raccoon Tycoon, Villa Motel, Lowfitheory.
Bar and refreshments on site
L’Allier des Ch’tis foodtruck

