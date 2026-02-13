Concert J’AM Square Delaunay Flers

Concert J’AM

Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Compositions personnelles, des chants arméniens, basques et du jazz.

Julien LE PAPE, pianiste concertiste et Maitane SEBASTIÁN, violoncelliste, vous transporteront dans leur univers musical. .

Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert J’AM

L’événement Concert J’AM Flers a été mis à jour le 2026-03-23 par Flers agglo