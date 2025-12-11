Concert JAM Scène ouverte

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Concert JAM scène ouverte au Glass .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

L’événement Concert JAM Scène ouverte Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)