Concert JAM SESSION au Café Le Commerce « Chez les Filles » – Café Le Commerce « Chez Les Filles » Marmande, 24 mai 2025 19:00, Marmande.

Lot-et-Garonne

Concert JAM SESSION au Café Le Commerce « Chez les Filles » Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-05-24

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 21:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Une jam, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est quelques guitares, une basse, des micros et une batterie mise à disposition pour du jeu de groupe improvisé (ou pas) accompagné des musiciens Rockschool.

Vous avez envie de rencontrer d’autres musiciens et musiciennes et partager un bon moment musical autour d’une bière ou d’une limonade (et oui, on peut aussi kiffer sans alcool, c’est toujours bien de le rappeler), c’est donc chez les filles qu’il faudra aller ce soir-là.

Musiciens et musiciennes, chanteurs chanteuses, ou juste amateurs de musique et de bonnes ambiances. .

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

English : Concert JAM SESSION au Café Le Commerce « Chez les Filles »

A jam, for those who don?t know, is a few guitars, a bass, microphones and drums made available for improvised group play (or not) accompanied by Rockschool musicians.

German : Concert JAM SESSION au Café Le Commerce « Chez les Filles »

Eine Jam, für diejenigen, die sie nicht kennen, sind ein paar Gitarren, ein Bass, Mikrofone und ein Schlagzeug, die für improvisiertes Gruppenspiel (oder auch nicht) zur Verfügung gestellt werden, begleitet von Rockschool-Musikern.

Italiano :

Per chi non sapesse cos’è una jam, si tratta di alcune chitarre, un basso, microfoni e batteria messi a disposizione per improvvisare (o meno) in gruppo accompagnati dai musicisti della Rockschool.

Espanol : Concert JAM SESSION au Café Le Commerce « Chez les Filles »

Para los que no sepan lo que es una jam, se trata de unas cuantas guitarras, un bajo, micrófonos y batería puestos a disposición para tocar en grupo de forma improvisada (o no) acompañados por músicos de la Rockschool.

