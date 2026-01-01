Concert | Jam Session aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Concert | Jam Session aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-04-30

2026-01-29 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-30 2026-05-28

Animée par notre professeur de basse, cette jam session rock, pop-rock, rock, rythm’n’blues, soul, funk sera ouverte à tous et l’entrée gratuite.



> Ouvertures des portes 19h

> Scène ouverte 19h-20h15

> Début Jam 20h15

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

English :

Hosted by our bass teacher, this rock, pop-rock, rock, rhythm?n?blues, soul and funk jam session is open to all, and admission is free.



> Doors open: 7pm

> Open stage: 7pm-8.15pm

> Jam starts: 8:15pm

