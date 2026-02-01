Concert Jam Session Les Cabanes urbaines La Rochelle
Concert Jam Session Les Cabanes urbaines La Rochelle jeudi 19 février 2026.
Concert Jam Session
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-19 20:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Ici, on se retrouve chaque mois, pour se laisser aller à de nouvelles expériences sonores en bonne compagnie !
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
English :
Here, we meet up every month to indulge in new sonic experiences in good company!
L’événement Concert Jam Session La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-14 par Nous La Rochelle