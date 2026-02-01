Concert Jam Session Les Cabanes urbaines La Rochelle

Concert Jam Session

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Ici, on se retrouve chaque mois, pour se laisser aller à de nouvelles expériences sonores en bonne compagnie !

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

Here, we meet up every month to indulge in new sonic experiences in good company!

