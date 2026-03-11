Concert James Baker + Lancelot Beauvais

Concert James Baker + Lancelot

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Laissez-vous surprendre par 2 artistes qui bousculent les codes avant qu’ils ne deviennent incontournables !

A découvrir, si vous aimez St Graal, M ou Thérapie Taxi

JAMES BAKER

À 24 ans, James Baker trace un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte mêle indie pop, rock alternatif, électro et rap. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il façonne chaque recoin de son univers, nourri par un imaginaire très visuel.

Plus que de simples morceaux, ses titres racontent des histoires, influencées par son amour du cinéma. Son prochain projet, Romy Rose, s’inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce double EP conceptuel, aux accents pop mélancoliques et électro, puise dans des influences comme Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou The Strokes. Il y explore mémoire, désir d’effacement et résilience émotionnelle.

Avec une sensibilité brute, James Baker questionne le déni, l’amour et l’identité. Chaque morceau agit comme une scène trouble et sincère, fidèle à une vision artistique qui préfère la vérité au confort.

LANCELOT

Après le succès de son single Madame cumulant plus de 1,8 million de streams, Lancelot dévoile son nouvel EP Pas assez .

Avec sa voix douce et grave, il se dit plus raconteur que chanteur, livrant des textes sincères et actuels, dans la lignée de Brassens, Brel ou Mouloudji.

Androgyne et pudique, Lancelot brouille les codes et incarne une nouvelle forme de masculinité, sensible et authentique. Sa musique, à contre-courant des normes de performance et d’apparence, devient un refuge pour celles et ceux qui ne se sentent pas assez .

Plus qu’une simple chanson, Lancelot propose une expérience vivante, qui cherche moins à séduire qu’à toucher.

Laissez-vous surprendre par 2 artistes qui bousculent les codes avant qu’ils ne deviennent incontournables !

A découvrir, si vous aimez St Graal, M ou Thérapie Taxi

JAMES BAKER

À 24 ans, James Baker trace un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte mêle indie pop, rock alternatif, électro et rap. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il façonne chaque recoin de son univers, nourri par un imaginaire très visuel.

Plus que de simples morceaux, ses titres racontent des histoires, influencées par son amour du cinéma. Son prochain projet, Romy Rose, s’inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce double EP conceptuel, aux accents pop mélancoliques et électro, puise dans des influences comme Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou The Strokes. Il y explore mémoire, désir d’effacement et résilience émotionnelle.

Avec une sensibilité brute, James Baker questionne le déni, l’amour et l’identité. Chaque morceau agit comme une scène trouble et sincère, fidèle à une vision artistique qui préfère la vérité au confort.

LANCELOT

Après le succès de son single Madame cumulant plus de 1,8 million de streams, Lancelot dévoile son nouvel EP Pas assez .

Avec sa voix douce et grave, il se dit plus raconteur que chanteur, livrant des textes sincères et actuels, dans la lignée de Brassens, Brel ou Mouloudji.

Androgyne et pudique, Lancelot brouille les codes et incarne une nouvelle forme de masculinité, sensible et authentique. Sa musique, à contre-courant des normes de performance et d’apparence, devient un refuge pour celles et ceux qui ne se sentent pas assez .

Plus qu’une simple chanson, Lancelot propose une expérience vivante, qui cherche moins à séduire qu’à toucher. .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

Let yourself be surprised by 2 artists who shake up codes before they become unavoidable!

To discover, if you like: St Graal, M or Thérapie Taxi

JAMES BAKER

At the age of 24, James Baker is blazing a singular trail on the new French music scene. Hailing from the Paris suburbs, this self-taught artist blends indie pop, alternative rock, electro and rap. Author, composer, performer and producer, he shapes every corner of his universe, nourished by a highly visual imagination.

More than just songs, his tracks tell stories, influenced by his love of cinema. His next project, Romy Rose, is inspired by the film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. This conceptual double EP, with its melancholy pop and electro overtones, draws on influences such as Djo, Fontaines D.C., Daft Punk and The Strokes. It explores memory, the desire to erase and emotional resilience.

With raw sensitivity, James Baker questions denial, love and identity. Each track acts as a troubled, heartfelt stage, true to an artistic vision that prefers truth to comfort.

LANCELOT

Following the success of her single Madame, which racked up over 1.8 million streams, Lancelot unveils her new EP Pas assez .

With his soft, deep voice, he claims to be more of a raconteur than a singer, delivering sincere, contemporary lyrics in the tradition of Brassens, Brel and Mouloudji.

Androgynous and modest, Lancelot blurs codes and embodies a new form of masculinity, sensitive and authentic. His music, which runs counter to the norms of performance and appearance, becomes a refuge for those who feel not enough .

More than just a song, Lancelot offers a living experience that seeks to touch rather than seduce.

L’événement Concert James Baker + Lancelot Beauvais a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis