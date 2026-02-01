CONCERT JANE FOR TEA Mazères-sur-Salat

CONCERT JANE FOR TEA

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Jane For Tea en pré-première à L’Usineuse la saison démarre en beauté !

Concert Jane For Tea

Chanson vintage pop

Prix libre Bar et restauration sur place

Jane For Tea, c’est avant tout un duo au style résolument à contre-courant. Leur univers musical mêle les époques et les sonorités des instruments acoustiques — ukulélés, banjolélé, batterie — se fondent avec des touches électro, pour un subtil équilibre entre vintage et modernité.

Un concert sensible, énergique et singulier à ne pas manquer. .

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

Jane For Tea premieres at L’Usineuse: the season gets off to a great start!

