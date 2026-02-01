CONCERT JANE FOR TEA Mazères-sur-Salat
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Jane For Tea en pré-première à L’Usineuse la saison démarre en beauté !
Chanson vintage pop
Prix libre Bar et restauration sur place
Jane For Tea, c’est avant tout un duo au style résolument à contre-courant. Leur univers musical mêle les époques et les sonorités des instruments acoustiques — ukulélés, banjolélé, batterie — se fondent avec des touches électro, pour un subtil équilibre entre vintage et modernité.
Un concert sensible, énergique et singulier à ne pas manquer. .
English :
Jane For Tea premieres at L’Usineuse: the season gets off to a great start!
