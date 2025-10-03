CONCERT JANE FOR THE TEA MÉDIATHÈQUE CŒUR & COTEAUX COMMINGES Saint-Gaudens
MÉDIATHÈQUE CŒUR & COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
CHANSON VINTAGE POP UKULELES
Concert en version acoustique.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Pas de réservations.
Ouverture des portes à 20h30. .
MÉDIATHÈQUE CŒUR & COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 21 42
English :
CHANSON VINTAGE POP UKULELES
German :
VINTAGE-SONG POP UKULELEN
Italiano :
UKULELE POP VINTAGE
Espanol :
UKELELES POP VINTAGE
