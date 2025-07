Concert Jano Arias Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Concert Jano Arias Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues samedi 12 juillet 2025.

Concert Jano Arias

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Le restaurant L’Antre-Gargouille 2 vous propose une soirée en compagnie de Jano Arias et Pura Vida . Ce trio puise son inspiration dans des rythmes aux influences riches, allant de la salsa à la cumbia, pour offrir des morceaux vibrants et ensoleillés. Composé de musiciens venus du Mexique, du Brésil, de la Réunion et de France, le groupe apporte une touche exotique et unique à chaque performance. Porté par une énergie débordante et une présence scénique authentique, ils entraînent le public dans une ambiance festive et chaleureuse, où la danse et la bonne humeur sont au rendez-vous.

Réservation au 06 44 82 43 64 .

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 43 64 barraudphilippe3@gmail.com

L’événement Concert Jano Arias Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2025-07-02 par OT du Pays Foyen