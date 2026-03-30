Concert jano arias & santa michi à L’Antre-Gargouille 2 Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Concert jano arias & santa michi à L’Antre-Gargouille 2

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril 2026 à 19h30, l’Antre-Gargouille 2 vous propose une soirée Dîner-Concert avec Jano Arias & Santa Michi.

Un trio de chanteurs et musiciens qui vous emmène dans un voyage vibrant à travers les rythmes de l’Amérique latine.

Avec leurs voix, leurs guitares et leurs percussions, ils font vivre une musique chaleureuse et énergique. Entre complicité musicale et joie de partager, le groupe fait résonner les sonorités latino-américaines dans une ambiance festive et authentique.

Un concert vivant et généreux, porté par trois artistes qui invitent le public à voyager au cœur des rythmes et des émotions de l’Amérique latine.

Dîner-Concert 33 euros

Réservation au 06 44 82 43 64 .

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 43 64 antre.gargouille@gmail.com

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English : Concert jano arias & santa michi à L’Antre-Gargouille 2

L’événement Concert jano arias & santa michi à L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays Foyen