Concert Jardin d’O Le Jardin d’O Saint-Jean-d’Angély
Concert Jardin d’O Le Jardin d’O Saint-Jean-d’Angély samedi 27 septembre 2025.
Concert Jardin d’O
Le Jardin d’O Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Concert du groupe « Dive Bo Quintet » Chansons d’amour, jazz, blues en français. un répertoire effervescent, bouillonnant.
Le Jardin d’O Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18
English :
German :
Konzert der Gruppe « Dive Bo Quintet » Chansons d’amour, jazz, blues en français. ein spritziges, sprudelndes Repertoire.
Italiano :
Concerto del « Dive Bo Quintet » Canzoni d’amore, jazz e blues in francese. Un repertorio effervescente e frizzante.
Espanol :
Concierto del « Dive Bo Quintet » Canciones de amor, jazz y blues en francés. Un repertorio efervescente y burbujeante.
