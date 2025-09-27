Concert Jardin d’O Le Jardin d’O Saint-Jean-d’Angély

Le Jardin d’O Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concert du groupe « Dive Bo Quintet » Chansons d’amour, jazz, blues en français. un répertoire effervescent, bouillonnant.
false

Konzert der Gruppe « Dive Bo Quintet » Chansons d’amour, jazz, blues en français. ein spritziges, sprudelndes Repertoire.

Concerto del « Dive Bo Quintet » Canzoni d’amore, jazz e blues in francese. Un repertorio effervescente e frizzante.

Concierto del « Dive Bo Quintet » Canciones de amor, jazz y blues en francés. Un repertorio efervescente y burbujeante.

