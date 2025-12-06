Concert « Jawbone »

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Blues. Tout public, durée 1h30.

Londres est peut- être la seule ville où un groupe comme « Jawbone » pouvait exister.

Formé en 2014, le groupe a collaboré sous diverses formes sur la scène musicale londonienne. Il se lance désormais dans la promotion de son deuxième album studio, « Jawbone II », sur le label « 5db ». « Jawbone » raconte l’histoire de chacun de ses membres, formant un groupe qui s’est réuni sans autre raison que d’écrire et de jouer. .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

English : Concert « Jawbone »

German : Concert « Jawbone »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Jawbone » Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)