Concert « Jawbone »
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Blues. Tout public, durée 1h30.
Londres est peut- être la seule ville où un groupe comme « Jawbone » pouvait exister.
Formé en 2014, le groupe a collaboré sous diverses formes sur la scène musicale londonienne. Il se lance désormais dans la promotion de son deuxième album studio, « Jawbone II », sur le label « 5db ». « Jawbone » raconte l’histoire de chacun de ses membres, formant un groupe qui s’est réuni sans autre raison que d’écrire et de jouer. .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
