Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1] Café Charbon Nevers

Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1] Café Charbon Nevers mardi 28 octobre 2025.

Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 20:00:00

fin : 2025-10-28 23:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Jay-Jay Johanson impose son retour avec les bases fondamentales de son univers musical le jazz, la trip-hop et la pop. Après un premier extrait planant, le tout dernier et quinzième album est paru en mai dernier un ensemble de morceaux aux accords qui ne déçoivent pas les fans de mélancolie élégante et d’ambiance feutrée. Une voix fragile, des ambiances cinématographiques, les chansons de Jay-Jay sonnent comme des instants suspendus, entre introspection et mystère. Une musique qui trouble doucement les repères du temps, sans trop bousculer l’âme.

Un événement dans le cadre de Nevers à Vif 2025. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1]

German : Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1]

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert JAY-JAY JOHANSON [Nevers à Vif | Jour 1] Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)