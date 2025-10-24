CONCERT JAY-JAY JOHANSON (TRIP-HOP, POP, JAZZ) Gignac

vendredi 24 octobre 2025.

CONCERT JAY-JAY JOHANSON (TRIP-HOP, POP, JAZZ)

2 avenue du Mas Palat Gignac Hérault

Tarif : 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Figure emblématique du trip-hop à la mélancolie élégante, Jay-Jay Johanson revient sur scène avec Backstage, son quinzième album. Toujours fidèle à son univers délicat mêlant jazz, pop vaporeuse et textures électroniques, l’artiste suédois explore cette fois des contrées nouvelles avec une touche soul inédite.

Premier extrait de ce nouveau chapitre How Long Do You Think We’re Gonna Last?, un titre d’une beauté suspendue, entre piano épuré, groove lancinant et voix fragile, qui nous plonge dans une atmosphère à la fois intime et profondément cinématographique.

Sur Backstage, Jay-Jay Johanson s’autorise pour la première fois un morceau intégralement en français, dédié à Rimbaud, et invite des compagnons de route aussi bien musicaux que cinématographiques — jusqu’à Harry Goaz, célèbre acteur de Twin Peaks, pour une version retravaillée du titre Trompe l’œil.

Entre confidences poétiques et expérimentations raffinées, Jay-Jay Johanson offre un live comme un doux vertige, une traversée sensorielle où chaque note semble suspendue dans l’air. En tournée internationale cet automne, l’artiste s’arrête à Gignac le temps d’une soirée en apesanteur. Immanquable.

Bar & food truck sur place.

Prix préférentiel en préventes, attention les places sont limitées.

Concert debout. .

English :

Jay-Jay Johanson, the emblematic figure of elegantly melancholy trip-hop, returns to the stage with Backstage, his fifteenth album. Always faithful to his delicate universe of jazz, steamy pop and electronic textures, this time the Swedish artist explores new territory with an unprecedented soul touch.

German :

Jay-Jay Johanson, der als Symbolfigur des Trip-Hop mit eleganter Melancholie gilt, kehrt mit seinem fünfzehnten Album Backstage auf die Bühne zurück. Der schwedische Künstler bleibt seinem zarten Universum aus Jazz, dampfendem Pop und elektronischen Texturen treu, doch dieses Mal erkundet er neue Gebiete mit einem noch nie dagewesenen Soul-Touch.

Italiano :

Jay-Jay Johanson, figura emblematica del trip-hop elegantemente malinconico, torna sulla scena con Backstage, il suo quindicesimo album. Sempre fedele al suo delicato universo di jazz, pop vaporoso e tessiture elettroniche, questa volta l’artista svedese esplora nuovi territori con un inedito tocco di soul.

Espanol :

Jay-Jay Johanson, figura emblemática del trip-hop elegantemente melancólico, vuelve a los escenarios con Backstage, su decimoquinto álbum. Siempre fiel a su delicado universo de jazz, pop vaporoso y texturas electrónicas, esta vez el artista sueco explora nuevos territorios con un toque soul sin precedentes.

