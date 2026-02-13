concert : jaymee, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

concert : jaymee Jeudi 30 avril, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

18€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

Lui qui a, tout ce temps, aiguisé son geste sur les scènes de concerts et festivals aux quatre coins de la France, soutenu par le Flow depuis deux ans via un accompagnement riche de résidences et conseils techniques, Jaymee suivra la lignée des PRINCES DE LA VILLE pour enflammer la grande salle du Flow le 30 avril prochain.

Avec 3 EPs en 2024 (MY WAY, ÇA C’EST DU RUN, ÇA C’EST DU RUN 2), il a connu une course effrénée jusqu’à une Boule Noire SOLD OUT début 2025 !

Cette même année, il a ralenti la cadence et repris son souffle pour revenir plus fort sans pour autant passer sous les radars.

Un buzz international sur ON THE RADAR et un chantage de THE GAME passés, Jaymee arrive avec les crocs en 2026 !

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr

