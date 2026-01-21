Concert Jazz à la Bibliothèque Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Saint-Brieuc
Concert Jazz à la Bibliothèque Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Saint-Brieuc mardi 10 mars 2026.
Concert Jazz à la Bibliothèque
Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 17:00:00
fin : 2026-05-19 18:00:00
Date(s) :
2026-03-10 2026-05-19
Des moments privilégiés à la bibliothèque, pour découvrir les élèves de la classe de jazz. .
Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jazz à la Bibliothèque Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme