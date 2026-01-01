Concert jazz à L’Astrada L’Astrada Marciac

Concert jazz à L’Astrada

ISAIAH COLLIER & The Chosen Few

Issu de la scène vibrante de Chicago, l’instrumentiste polyvalent, compositeur, activiste et éducateur Isaiah Collier s’est fait un nom surtout en tant que saxophoniste, que ce soit avec ses propres projets en tant que membre de Angel Bat Dawid & Tha Brotherhood ou aux côtés d’artistes comme Chance The Rapper, Waddada Leo Smith III, Junius Paul et bien d’autres. Cosmic Transitions, son troisième et dernier album avec son groupe The Chosen Few, est sorti en 2021, recevant une critique dithyrambique. Parallel Universe, son dernier opus, représente un nouveau chapitre dans le parcours musical de Collier. Acceptant le risque et la vulnérabilité liés au processus live, Collier et son groupe ont exploité les fréquences de l’improvisation qui ont déclenché tant d’enregistrements de jazz parmi les plus intemporels. L’enregistrement direct sur disque m’a donné une occasion vraiment chanceuse de découvrir ce à quoi nos prédécesseurs musicaux étaient confrontés il y a près de cent ans , explique-t-il.

Isaiah Collier (lead, sax tenor & soprano)

Davis Whitfield (p)

Conway Campbell (b)

Tim Regis (dms) .

L’Astrada 53 chemin de Ronde L’Astrada Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

ISAIAH COLLIER & The Chosen Few

Hailing from the vibrant Chicago scene, versatile instrumentalist, composer, activist and educator Isaiah Collier has made a name for himself primarily as a saxophonist, whether with his own projects as a member of Angel Bat Dawid & Tha Brotherhood or alongside artists such as Chance The Rapper, Waddada Leo Smith III, Junius Paul and many others. Cosmic Transitions, his third and final album with his band The Chosen Few, was released in 2021 to rave reviews. Parallel Universe, his latest opus, represents a new chapter in Collier’s musical journey. Accepting the risk and vulnerability associated with the live process, Collier and his band have tapped into the frequencies of improvisation that have triggered so many of jazz’s most timeless recordings. Recording direct to disc gave me a really lucky opportunity to discover what our musical predecessors were up against nearly a hundred years ago, he explains.

