Concert Jazz à l’église Saint-Hilaire-les-Andrésis

Concert Jazz à l’église Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 6 décembre 2025.

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Laissez-vous transporter par la musique du groupe A Night in Gâtinais dans un cadre enchanteur ! Concert organisé avec le soutien de la commune. Entrée libre.
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58 

English :

Let yourself be transported by the music of the group A Night in Gâtinais in an enchanting setting! Concert organized with the support of the commune. Free admission.

German :

Lassen Sie sich von der Musik der Gruppe A Night in Gâtinais in eine zauberhafte Umgebung entführen! Das Konzert wird mit Unterstützung der Gemeinde organisiert. Freier Eintritt.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla musica del gruppo A Night in Gâtinais in una cornice incantevole! Concerto organizzato con il sostegno del Comune. Ingresso libero.

Espanol :

Déjese transportar por la música del grupo Una noche en Gâtinais en un marco encantador Concierto organizado con el apoyo del ayuntamiento. Entrada gratuita.

