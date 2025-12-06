Concert Jazz à l’église Saint-Hilaire-les-Andrésis
Concert Jazz à l’église Saint-Hilaire-les-Andrésis samedi 6 décembre 2025.
Concert Jazz à l’église
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Laissez-vous transporter par la musique du groupe A Night in Gâtinais dans un cadre enchanteur ! Concert organisé avec le soutien de la commune. Entrée libre.
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58
English :
Let yourself be transported by the music of the group A Night in Gâtinais in an enchanting setting! Concert organized with the support of the commune. Free admission.
German :
Lassen Sie sich von der Musik der Gruppe A Night in Gâtinais in eine zauberhafte Umgebung entführen! Das Konzert wird mit Unterstützung der Gemeinde organisiert. Freier Eintritt.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla musica del gruppo A Night in Gâtinais in una cornice incantevole! Concerto organizzato con il sostegno del Comune. Ingresso libero.
Espanol :
Déjese transportar por la música del grupo Una noche en Gâtinais en un marco encantador Concierto organizado con el apoyo del ayuntamiento. Entrada gratuita.
