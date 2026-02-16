Concert Jazz à New Parth Sextet + projection Let’s get lost Cinéma le Foyer Parthenay

Concert Jazz à New Parth Sextet + projection Let’s get lost

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Célèbre trompettiste et crooner américain, Chet Baker (1929-1988) sera l’étendard d’une soirée, jeudi 19 février 2026 au cinéma Le Foyer à Parthenay, mêlant concert de jazz et projection du documentaire Let’s get lost sur la vie de l’artiste.

Durant trente minutes et avec quatre à cinq morceaux, six musiciens de Jazz à New Parth, emmenés par Richard Bruneau, ouvriront l’évènement conjointement animé avec le Carug (Comité d’aménagement rural et urbain de la Gâtine) .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine carug@pays-gatine.fr

