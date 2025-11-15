Concert Jazz à Préf avec Hasinakis Espace Culturel Préfailles

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique

1 piano + 2 musiciens + 4 mains = 1 concert à ne pas manquer sur Préfailles !

Jazz à Préf revient sur scène cet automne 2025 à Préfailles pour un nouveau concert !

Rendez-vous à l’Espace Culturel où le duo Hasinakis vous attend pour vous faire vivre un moment musical unique. Une fois assis confortablement dans votre fauteuil face à la scène, il vous suffit simplement d’écouter et de vous laisser transporter par le charme des mélodies de musique classique et jazzy tout en admirant la somptuosité de morceaux joués en solo et à quatre mains sur un piano.

Qui est Hasinakis ?

Alice Rosset (Hasina) et Jean-Christophe Kotsiras (Akis) représente ce duo. Ces deux pianistes, issus des grands conservatoires de Paris et Bruxelles, se sont rencontrés en 2008 et se sont trouvés un goût commun pour les chemins de traverse. En interprétant un répertoire classique dans des lieux autres que des salles de concerts traditionnelles, ils s’intéressent également au jazz et aiment mélanger ces deux styles musicaux en improvisant de nouvelles mélodies. Ensemble, ils créent ainsi des liens improvisés, provoquent des rencontres, questionnent l’écrit, embrassent l’inattendu et explorent une carte sans cesse renouvelée !

Points forts

Bénéficiez d’une salle chaleureuse et feutrée avec une acoustique agréable

Appréciez une musique de qualité

Découvrez de nouveaux talents

Profitez du joli cadre bord de mer de Préfailles

Bon à savoir

Sur réservation auprès du Grand Bazar de Préfailles au 02 40 21 61 22 ou bien sur www.billetweb.com en cliquant ici

Placement libre donc il est conseillé d’arriver en avance

Stationnement gratuit sur place et à proximité dans le centre-bourg de la ville

Besoin de vous restaurer avant le concert ? Découvrez ici toutes nos adresses gourmandes

Si vous êtes mélomane, passionné de jazz et de classique ou encore curieux de découvertes musicales, ce concert est fait pour vous ! Alors ne louper pas cette invitation musicale proposée sur Destination Pornic et venez vivre une soirée riche en décibels et en émotions à Préfailles !

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 43 30 11 contact@musicscool.fr

English :

1 piano + 2 musicians + 4 hands = 1 concert not to be missed in Préfailles!

German :

1 Klavier + 2 Musiker + 4 Hände = 1 Konzert, das man in Préfailles nicht verpassen sollte!

Italiano :

1 pianoforte + 2 musicisti + 4 mani = 1 concerto da non perdere a Préfailles!

Espanol :

1 piano + 2 músicos + 4 manos = ¡Un concierto que no debe perderse en Préfailles!

