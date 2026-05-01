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Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges

Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges

Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges samedi 23 mai 2026.

Adresse : Chapelle Bouricos

Ville : 40200 Pontenx-les-Forges

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pontenx-les-Forges

Concert Jazz Acapchoeur et Swing40

Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Le choeur jazz de Pontenx les Forges, l’ACAPCHOEUR donnera un concert le dimanche 23 mai à 19h00 à la chapelle de Bouricos avec des chants issus du répertoire standards de jazz, latino, rock accompagnés par le groupe SWING40, formation de jazz de talent au piano, à la batterie, à la guitare et saxophone.
Entrée libre Libre participation au chapeau -Pot de l’amitié offert par l’association le Amis de Bouricos.   .

Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 55 51 

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English : Concert Jazz Acapchoeur et Swing40

L’événement Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan

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