Pontenx-les-Forges

Concert Jazz Acapchoeur et Swing40

Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le choeur jazz de Pontenx les Forges, l’ACAPCHOEUR donnera un concert le dimanche 23 mai à 19h00 à la chapelle de Bouricos avec des chants issus du répertoire standards de jazz, latino, rock accompagnés par le groupe SWING40, formation de jazz de talent au piano, à la batterie, à la guitare et saxophone.

Entrée libre Libre participation au chapeau -Pot de l’amitié offert par l’association le Amis de Bouricos. .

Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 55 51

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English : Concert Jazz Acapchoeur et Swing40

L’événement Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan