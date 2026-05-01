Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges
Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges samedi 23 mai 2026.
Pontenx-les-Forges
Concert Jazz Acapchoeur et Swing40
Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le choeur jazz de Pontenx les Forges, l’ACAPCHOEUR donnera un concert le dimanche 23 mai à 19h00 à la chapelle de Bouricos avec des chants issus du répertoire standards de jazz, latino, rock accompagnés par le groupe SWING40, formation de jazz de talent au piano, à la batterie, à la guitare et saxophone.
Entrée libre Libre participation au chapeau -Pot de l’amitié offert par l’association le Amis de Bouricos. .
Chapelle Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 55 51
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English : Concert Jazz Acapchoeur et Swing40
L’événement Concert Jazz Acapchoeur et Swing40 Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan
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